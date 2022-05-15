Bingöl'de çamura saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler

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Bingöl'de çamura saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
Bingöl'de çamura saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Hanlar bölgesinde bir besiciye ait inek, arazide otladığı sırada çamura saplandı.

İneğini kendi imkanlarıyla kurtaramayan besici Genç Belediyesinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, ineği kepçeye bağlanan halatla çamurdan çıkardı.

İneğin sahibi, ekiplere teşekkür etti.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

İtfaiye, Bingöl, İnek, Güncel, Haberler

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