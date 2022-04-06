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Bingöl'de çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl'de çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sürekli köyünde bir besiciye ait inek, otladığı sırada çamura saplandı.

İneğini kendi imkanlarıyla kurtaramayan sahibi, Genç Belediyesinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, ineği kepçeye bağlanan halatla kurtardı.

İneğinin kurtarılmasına sevinen sahibi, ekiplere teşekkür etti.

Bingöl'de çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

İtfaiye, Bingöl, İnek, Güncel, Haberler

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