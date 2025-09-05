Haberler

Bingöl'de Cami Açılışından Dönen Minibüs Şarampole Devrildi: 7 Yaralı

Bingöl'de Cami Açılışından Dönen Minibüs Şarampole Devrildi: 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesinde cami açılışı sonrası dönüş yolunda kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde cami açılışından dönenlerin içinde olduğu minibüsün şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü mevkisinde meydana geldi. Bulgurlu köyündeki bir mezrada gerçekleştirilen cami açılış programından dönenlerin içerisinde bulunduğu Mustafa G. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.