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Bingöl'de çalıntı araç operasyonu: 21 şüpheli yakalandı

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Bingöl merkezli 5 ilde, geçen yıl meydana gelen depremlerde ağır hasar gören araçların şasi ve motor numaralarını değiştirdikleri öne sürülen 21 şüpheli yakalandı. Operasyonda çalıntı araçlar ve diğer suç delilleri ele geçirildi.

Bingöl merkezli 5 ilde, geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören araçların şasi ve motor numaralarını hacizli ya da çalıntı araçlarla değiştirdikleri öne sürülen 21 şüpheli yakalandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, ağır hasarlı araçların motor ve şase numaralarını, hacizli, çalıntı ve yurt dışından getirilen aynı model ve marka araçların motor ve şasi numaraları ile değiştirenlere yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 12 kentteki 17 aracın şase ve motor numaralarının "change" olarak bilinen bu yöntemle değiştirildiğini ve change yapılan araçların 4'ünün gümrük kaçağı, 1'i yurt dışından 9'unun çalıntı, 4'ünün de hacizli veya hakkında yakalama kararı olduğunu tespit etti.

Bingöl, Bursa, Muş, Hatay ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 21'i yakalandı.

Operasyonda otomobillerin yanı sıra ruhsatsız tabanca, araç satışına ilişkin vekaletnameler, evraklar ve para alışverişini gösteren doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.

Diğer 4 zanlının yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

2 kişiye araçları teslim edildi

İstanbul ve Bursa'da park halindeki otomobilleri çalınan Ahmet Taşdemir ve Ömer Can Topçu, Bingöl'e gelerek, operasyonda ele geçirilen İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki araçlarını teslim aldı.

Topçu, aracının 2023'te İstanbul'da park halindeyken çalındığını belirterek, "Aracımdan ümidimi kesmiştim. 1 yıl sonra Bingöl'den yapılan aramayla aracımın bulunduğunu duydum ve çok sevindim. Tüm emniyet personellerine teşekkür ederim." diye konuştu.

Taşdemir de 2022'de Bursa'da park halindeyken 2017 model otomobilinin çalındığını anımsatarak, "Bingöl Emniyet Müdürlüğünün detaylı çalışması sonucu aracım bulundu. Aracımı teslim almaya geldim, çok mutluyum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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