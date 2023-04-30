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Bingöl'de bulunan yaralı şahin üniversite hastanesinde tedavi altına alındı

Bingöl'de bulunan yaralı şahin üniversite hastanesinde tedavi altına alındı

Güncel Haberler

Yedisu ilçesinde yaralı halde bulunan şahin Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Yedisu ilçesinde yaralı halde bulunan şahin Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi görüyor.

İlçenin Güzgülü köyünde dün vatandaşlarca bulunan ve durumun bildirilmesi üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince ilk tedavisi yapılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslime edilen şahin, ileri tetkik ve tedavi için Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

Şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Bingöl Üniversitesi Hisarcık Yedisu Güncel Haberler

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