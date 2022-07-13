Bingöl'de boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş kurtarıldı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, derede boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş kurtarıldı. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, derede boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Karabalçık köyünden geçen dereye giren Musab (9) ve kardeşi Jiyan Bingöl (7) akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar suya girdi. Bir süre sürüklenen çocuklar vatandaşların çabası sonucu kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşler, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Jiyan Bingöl'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. AA / Bülent Temiz - Güncel Karlıova Bingöl Güncel Haberler

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