Bingöl'de bir yıl arayla aynı yerden çekilen görüntüler, kuraklığı gözler önüne serdi Bingöl'de geçen yıl aynı tarihte 1 metreden fazla kar vardı Bingöl'de geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta çekilen kış görüntüsü ile bu yıl aynı tarihte aynı yerde çekilen görüntüler şaşkınlık yarattı.

Bingöl'de bir yıl arayla aynı yerden çekilen görüntüler, kuraklığı gözler önüne serdi

Bingöl'de geçen yıl aynı tarihte 1 metreden fazla kar vardı

BİNGÖL - Bingöl'de geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta çekilen kış görüntüsü ile bu yıl aynı tarihte aynı yerde çekilen görüntüler şaşkınlık yarattı.

Bingöl genelinde geçtiğimiz yıl Ocak ayı içinde yağan kar, yer yer 1 metreyi aşmış ve ulaşımda aksamalar meydana gelmişti. Ancak bu yıl beklenen kar bir türlü yağmadı. Kar yağışının aksine kentte bahar havası hakimken, geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta çekilen kış görüntüleriyle bu yıl aynı tarihte aynı yerde çekilen görüntüler şaşkınlık yarattı.

Geçen yıl ocak ayında metrelerce kar olduğunu altını çizen vatandaşlardan Ali Bulki, "Geçen sene bu tarihlerde kar vardı, araçlar ve evler kara gömülüydü. Ulaşımda da bayağı bir sıkıntı çektik. Bu sene bakıyoruz ki kar yok, inşallah sonumuz iyi olur" dedi.