Bingöl'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan iki katlı binanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatısında hasar oluştu.