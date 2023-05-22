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Bingöl'de bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'de bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi

Güncel Haberler

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde Küpar mevkisindeki yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta dedektör köpekle yapılan aramada bazı bölümlere gizlenmiş kalaşnikof tüfek, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 9 şarjör, 189 mermi bulundu.

Ekipler, araçta yolcu olarak bulunan M.E.Y'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

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