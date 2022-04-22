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Bingöl'de bir araçta 25 kınalı keklik bulundu

AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl'de bir araçta 25 kınalı keklik bulundu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir araçta yapılan aramada 25 kınalı keklik ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir araçta yapılan aramada 25 kınalı keklik ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir araçta yapılan aramada 11 kafes içinde 25 kınalı keklik ve 5 tuzak ipi ele geçirildi.

Araçta bulunan 6 kişiye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 39 bin 134 lira ceza kesildi.

Keklikler, doğaya salınmak üzere Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Solhan, Bingöl, Güncel, Haberler

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