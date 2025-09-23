Bingöl'de 'Bir Anadolu Şenliği' Etkinlikleri Devam Ediyor

Bingöl'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" etkinliklerle devam ediyor.

Kentte 19 Eylül'de başlayan ve 25 Eylül'e kadar sürecek şenlik kapsamındaki etkinliklerde çocuklar da doyasıya eğleniyor.

Kentpark'ta kurulan çocuk köyü, gerçekleştirilen sahne gösterileri, tiyatro oyunları, atölyeler ve çeşitli etkinlikler sayesinde çocuklar eğlenceli zaman geçiriyor.

Ayrıca şenlik kapsamında Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, sinema tırı ve gezici kütüphane de ziyaretçilere kapılarını açtı.

"Bir Anadolu Şenliği", konserler, çocuk etkinlikleri, sinema gösterimleri, sergiler ve tiyatro oyunlarıyla sürüyor.