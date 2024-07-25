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Bingöl'de bıçaklı saldırıya uğrayan yaralılar hastanede anlattı

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Bingöl'de meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan kişiler, güvenlik kamerası görüntülerinde kaydedilen anları ve hastanede yaşadıklarını anlattı. Saldırı sonucunda 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralanmıştı.

Bingöl'de bıçaklı saldırıya uğradıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen yaralılar tedavi gördükleri hastanede yaşadıklarını anlattı.

Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde dün madde bağımlısı olduğu belirtilen 20 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu'nun gerçekleştirdiği, 4 kişinin öldüğü bıçaklı saldırıda yaralanan 5 kişiden 4'ünün Bingöl Devlet Hastanesinde, 1'inin de Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Bıçaklı saldırıya uğradıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen ve Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan Ahmet Güzel (54), gazetecilere, eski Yenişehir Karakolu binası önünden geçtiği sırada tanımadığı bir kişinin arkasından geldiğini söyledi.

Güzel, "Arkamdan beni bıçakladı. Şuurumu kaybettim. Şuurum yerinde olmadığı için otobüs durağına doğru kaçtım. Durakta durdum. Oradan da sağlık ocağına gittim. Bana pansuman yaptılar. Ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirdiler." dedi.

Evli ve 5 çocuk babası Güzel, kendisine saldıran kişiyi tanımadığını, daha önce kendisini hiç görmediğini belirtti.

Niyazi Yıldız (50) da saldırıda ensesinden yaralandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Çay içtikten sonra bu kişi sokakta yanıma geldi. 'Yanıma gelme.' dedim. Sonra beni takip etti ve bıçakla yaraladı."

Olay

Bingöl'de dün Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkisinde polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Emir Can Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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