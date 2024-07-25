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Bingöl'de bıçaklı saldırıda ölü sayısı 4'e çıktı

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Bingöl'de madde bağımlısı bir kişi tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi. Olayda 7 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı. Polis, saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

BİNGÖL'de madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu'nun (19), tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere bıçakla saldırdığı olayda, ölü sayısı 4'e çıktı. Hastanede tedaviye alınan 7 yaralıdan Fikri Carfi ve Özcan Aydın da yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkisinde meydana geldi. Madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı. Zazaoğlu, kaçarken de bıçakla çevredekilere saldırdı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda 9 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ekrem Burhanettin Budancamanak (85) ile Erdal Çaparlar (45) doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Emir Can Zazaoğlu'nu yakalayıp, gözaltına aldı. Zazaoğlu, dün akşam saatlerinde işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Erdal Çaparlar'ın (45) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bediuzzaman Said Nursi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıya Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ekrem Burhanettin Budancamanak'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Tarsus'a götürülüp defnedileceği bildirildi.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan Fikri Carfi ve Özcan Aydın da bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Carfi ve Aydın'ın cenazeleri otopsi için morga götürülürken, yaralılar Niyazi Y., Yılmaz Ç., Hasan B., Ahmet G. ve Sezer T.'nin tedavileri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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