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Bingöl'de Beton Mikserinin Üzerine Devrildiği Araçta 3 Yaralı

Bingöl'de Beton Mikserinin Üzerine Devrildiği Araçta 3 Yaralı
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Bingöl'de bir beton mikserinin devrilmesi sonucu hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BİNGÖL'de beton mikserinin üzerine devrildiği hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Saray Mahallesi Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği beton mikseri, 35 EDR 63 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile araçtaki 2 kişi, ekipler tarafından çıkarılıp Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Devrilen mikser vinç ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNALBİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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