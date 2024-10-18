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Bingöl'de Beton Mikseri Devrildi: 3 Yaralı

Bingöl'de Beton Mikseri Devrildi: 3 Yaralı
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Bingöl'de bir beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Berat E. idaresindeki 12 AD 897 plakalı beton mikseri, Saray Mahallesi'nde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Erkan S. yönetimindeki 35 EDR 63 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi ile mikserin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan sürücü, beton mikserinin vinç ve kepçe yardımıyla kaldırılmasının ardından çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel

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