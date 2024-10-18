Bingöl'de Beton Mikseri Devrildi, 3 Kişi Yaralandı

BİNGÖL'de beton mikserinin üzerine devrildiği hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Saray Mahallesi Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği beton mikseri, 35 EDR 63 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile araçtaki 2 kişi, ekipler tarafından çıkarılıp Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Devrilen mikser vinç ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.