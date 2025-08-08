Bingöl'de Barajda Kaybolan Genç Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Güncelleme:
Bingöl'de serinlemek için girdiği Gülbahar Barajı'nda kaybolan 17 yaşındaki M.H.K.'nın cansız bedenine ulaşıldı. Arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen kaybolma olayı sonrası arama kurtarma ekipleri devreye girdi.

Bingöl'de girdiği barajda kaybolan 17 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Ağaçeli köyündeki Gülbahar Barajı'na arkadaşlarıyla giden M.H.K. serinlemek için baraja girdi.

M.H.K'nin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerince arama başlatıldı.

Ekipler, çalışmalar sonucu ulaştıkları M.H.K'nin cesedini sudan çıkardı.

Cenaze, Genç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
