Bingöl'de Barajda Kaybolan 17 Yaşındaki Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bingöl'de serinlemek için Gülbahar Barajı'na giren 17 yaşındaki M.H.K. kayboldu. Arkadaşları, durumu acil servise bildirdi. Arama çalışmaları sürüyor.

Bingöl'de girdiği barajda kaybolan 17 yaşındaki çocuk aranıyor.

Ağaçeli köyündeki Gülbahar Barajı'na arkadaşlarıyla giden M.H.K. serinlemek için baraja girdi.

M.H.K'nin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
