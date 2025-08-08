Bingöl'de Baraj Gölünde Boğulma Olayı: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

BİNGÖL'de Gülbahar Baraj Gölü'ne giren Hatemi Keskin (17), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Ağaçeli köyündeki Gülbahar Baraj Gölü'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla bölgeye gelen Hatemi Keskin isimli erkek çocuğu, baraj gölünde gözden kayboldu. Arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gölde yaptığı arama çalışmalarında, Hatemi Keskin'in cansız bedeni bulundu. Hatemi Keskin'in cenazesi, otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,