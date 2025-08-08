Bingöl'de Baraj Gölünde Boğulma Olayı: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Bingöl'de Baraj Gölünde Boğulma Olayı: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Ağaçeli köyündeki Gülbahar Baraj Gölü'nde, arkadaşıyla yüzmek için giren 17 yaşındaki Hatemi Keskin boğularak hayatını kaybetti. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında genç gencin cansız bedeni bulundu.

BİNGÖL'de Gülbahar Baraj Gölü'ne giren Hatemi Keskin (17), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Ağaçeli köyündeki Gülbahar Baraj Gölü'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla bölgeye gelen Hatemi Keskin isimli erkek çocuğu, baraj gölünde gözden kayboldu. Arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gölde yaptığı arama çalışmalarında, Hatemi Keskin'in cansız bedeni bulundu. Hatemi Keskin'in cenazesi, otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sokak köpeğinin kaçırmaya çalıştığı çocuğun imdadına babası yetişti

Dehşet anları kamerada! Sokak köpeği, çocuğu kaçırmaya çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu

Özel uçakla geliyor! Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.