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Bingöl'de Bahçe Kapısından Atlarken Koluna Demir Saplanan Çocuk Kurtarıldı

Bingöl'de Bahçe Kapısından Atlarken Koluna Demir Saplanan Çocuk Kurtarıldı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde, bahçe kapısından atlamaya çalışan 12 yaşındaki M.Ş., koluna saplanan demir parçası nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu iyi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, bahçe kapısından atlarken koluna demir parçası saplanan 12 yaşındaki M.Ş., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Genç ilçesi Kültür Mahallesi 178. Sokak'ta meydana geldi. M.Ş., bahçe kapısından atlamaya çalışırken koluna çelik çitin demiri saplandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, demir makas kullanarak çocuğu kurtardı. M.Ş. ilk müdahalesinin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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