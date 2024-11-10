Bingöl'de Atatürk'ün 86. Yılı Anma Töreni Düzenlendi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında törenle anıldı.

Hükümet Konağı önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Karlıova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen anma programında, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, Atatürk'ün sevdiği türküler öğrenciler tarafından seslendirildi ve şiirler okundu.

Programa, Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Garnizon Komutanı Binbaşı Mehmet Böberci, Belediye Başkan Vekili Sebahattin Yıldız, kamu kurumlarının müdürleri ve öğrenciler katıldı.