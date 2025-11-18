Haberler

Bingöl'de Asayiş Verileri Açıklandı: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Bingöl'de emniyet ve jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. 95 bin 472 kişi sorgulandı, 27 kişi yakalandı.

Bingöl'de emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesindeki bir haftalık asayiş verileri açıklandı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-17 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin verileri paylaştı.

Usta, operasyonlarda 632 gram metamfetamin, 395 gram esrar, 7 av tüfeği, 2 tabanca, şarjör ve 15 fişek ele geçirildiğini belirtti.

Denetimlerde 95 bin 472 kişinin sorgulandığını ve aranan 23 aranan kişinin tespit edildiğini ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"11 bin 459 araç kontrol edildi, 673 araca cezai işlem uygulandı, 37 araç trafikten men edildi. Arananlara yönelik operasyonlarda ise haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü ile ifadeye yönelik kaydı bulunan 21 kişi olmak üzere 27 kişi yakalandı."

Kaynak: AA / Emre Ağaçe - Güncel
