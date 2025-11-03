Haberler

Bingöl'de Asayiş Operasyonunda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Bingöl'de emniyet ve jandarma, bir haftalık asayiş çalışmaları kapsamında 13 kişiyi gözaltına aldı ve çeşitli suçlardan aranan kayıtlara ulaştı. Operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Bingöl'de emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesindeki bir haftalık asayiş verileri açıklandı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Ekim-03 Kasım'da genel güvenlik ve asayişin sağlanması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla çalışmalar yapıldığını belirtti.

Çalışmalarda 15,75 gram metamfetamin, 2 kilo 864 gram esrar, 2 av tüfeği, pompalı tüfek, 32 fişek, 550 gümrük kaçağı sigara ve 1064 materyalin ele geçirildiğini ifade eden Usta, 13 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Usta, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Ayrıca yapılan denetimlerde 51'i yabancı uyruklu olmak üzere 68 bin 867 kişi sorgulandı, aranan 34 kişi gözaltına alındı. 14 bin 837 araç denetlendi, 1218 araca cezai işlem uygulandı, 84 araç trafikten men edildi. Çeşitli suçlardan haklarında 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü ile ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 16 firari yakalandı."

Kaynak: AA / Emre Ağaçe - Güncel
