Bingöl'de Aranan Hükümlü Yakalandı

Bingöl'de Aranan Hükümlü Yakalandı
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Bingöl'de, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü polis ekiplerince yakalandı. Üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermi bulunan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Bingöl'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Ekipler, denetimde Bingöl İlamat ve İnfaz bürosunca "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan hükümlüyü yakaladı.

Üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermi ele geçirilen hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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