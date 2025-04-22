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Bingöl'de Aranan Hükümlü ve Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı

Bingöl'de Aranan Hükümlü ve Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu suçundan aranan bir hükümlü ile duruşmaya katılmama suçundan disiplin hapsi verilmiş bir şüpheliyi yakalayarak cezaevine gönderdi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde aranan hükümlü ve şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan hükümlü ve şüphelilerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile "duruşmaya katılmama" suçundan disiplin hapsi verilen 1 şüpheliyi yakaladı.

Hükümlü ve şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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