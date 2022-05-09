Bingöl'de araçta 850 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince 850 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında bir aracı durdurdu.

Ekipler, "Okşan" isimli dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı 850 kilogram tütün buldu.

Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.