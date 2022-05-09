Bingöl'de araçta 850 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler

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Bingöl'de araçta 850 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl'de araçta 850 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince 850 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince 850 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında bir aracı durdurdu.

Ekipler, "Okşan" isimli dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı 850 kilogram tütün buldu.

Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bingöl, Tütün, Güncel, Haberler

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