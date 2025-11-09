Bingöl'de Alzheimer Hastası Fehmi Uzunboy'un Cansız Bedeni Bulundu
74 yaşındaki Alzheimer hastası Fehmi Uzunboy, 4 gün önce evinden çıktıktan sonra kaybolmuştu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Uzunboy'un cansız bedeni arazide bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BİNGÖL'de 4 gün önce evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Fehmi Uzunboy'un (70) arazide cansız bedeni bulundu.
Yenimahalle'de evinden 6 Kasım'da ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Fehmi Uzunboy için yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Polis, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri, sivil toplum örgütü üyelerinin de katıldığı arama çalışmalarının 4'üncü gününde, merkeze bağlı Dügernan köyü kırsalında Uzunboy'un cansız bedeni bulundu. Uzunboy'un cenazesi, otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel