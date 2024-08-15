Bingöl'de ağaçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 ACF 492 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Aşağı Çarşı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla yaralıların çıkarıldığı otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl'de ağaçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 ACF 492 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Aşağı Çarşı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla yaralıların çıkarıldığı otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.