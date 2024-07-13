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Bingöl'de AFAD işbirliğiyle yüksekte çalışma ve temel kurtarma eğitimi düzenlendi

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Bingöl'de 12. Bölge UMKE Eğitim ve Uygulama Merkezinde AFAD işbirliğiyle 'Yüksekte çalışma ve temel kurtarma eğitimi' düzenlendi. Eğitime katılanlar yüksek riskli alanlarda güvenli çalışma teknikleri ve acil durumlarda etkin kurtarma yöntemlerini öğrendi.

Bingöl'de 12. Bölge UMKE Eğitim ve Uygulama Merkezinde AFAD işbirliğiyle "Yüksekte çalışma ve temel kurtarma eğitimi" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 12.Bölge UMKE Eğitim ve Uygulama Merkezinin yüksek standartlarda eğitim vermeye devam ettiği belirtildi.

Hafta boyunca gerçekleştirilen eğitime katılanların AFAD işbirliğiyle profesyonel eğitmenler eşliğinde kritik beceriler kazandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitim kapsamında yüksek riskli alanlarda güvenli çalışma teknikleri ve acil durumlarda etkin kurtarma yöntemleri detaylı bir şekilde ele alındı. Bu eğitimler katılımcıların teorik bilgilerinin yanı sıra pratik uygulamalarla yetkinliklerini de artırmaktadır."

Kaynak: AA / Güncel

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