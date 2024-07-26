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Bingöl'de 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunan aranan kişi yakalandı

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Bingöl'de hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 ayrı suçtan aranan R.G., İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu Genç ilçesinin Şehitköy'ünde yakalandı. Tutuklanan R.G., cezaevine teslim edildi.

Bingöl'de hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu 3 ayrı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. ikamet ettiği Genç ilçesinin Şehitköy'ünde yakalandı.

R.G, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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