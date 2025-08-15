Bingöl'de 8 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde 8 bin 332 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçedeki 8 farklı noktada toplam 8 bin 332 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlemlere başlandı.