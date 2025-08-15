Bingöl'de 8 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda toplam 8 bin 332 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu imalatı ve ticareti ile yasa dışı ekimlerin önlenmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 8 bin 332 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçedeki 8 farklı noktada toplam 8 bin 332 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlemlere başlandı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
Trump ile Putin bugün bir araya geliyor! Kritik görüşme öncesi Lavrov'dan tişörtlü mesaj

Dünyanın güzünün çevrildiği görüşme öncesi olay mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.