Haberler

Bingöl'de 7 Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik 24-31 Ekim'de çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi

Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü

Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi

Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı

Trump ülkenin liderini canlı yayında tehdit etti: Günlerin sayılı
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.