Bingöl'de 7 Firari Hükümlü Yakalandı
Bingöl'de, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik 24-31 Ekim'de çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel