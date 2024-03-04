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Bingöl'de 62 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen operasyonlarda 62 kilo 882 gram uyuşturucu ele geçirildiğini, 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen operasyonlarda 62 kilo 882 gram uyuşturucu ele geçirildiğini, 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte 26 Şubat-4 Mart'ta uyuşturucu operasyonları düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda, 55 kilo 474 gram toz esrar, 5 kilo 150 gram skunk, 2 kilo 258 gram kubar esrar ve bir miktar metamfetamin ele geçirildiğini aktaran Usta, 8 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Usta, " Bingöl'ümüzü daha huzurlu ve güvenli bir şehir yapmak için canla başla çalışıyoruz. Başarılı çalışmaları sebebiyle jandarma ve emniyet mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyor, desteklerini esirgemeyen Bingöl halkına bu anlamda şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Hamdi Usta Bingöl Güvenlik Güncel Haberler

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