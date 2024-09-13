Bingöl'de 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı
Bingöl'de, çocukları kullanarak müstehcen yayın üretmek suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
Bingöl'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis bulunan bir kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis bulunan bir kişiyi yakaladı.
Hükümlü, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.