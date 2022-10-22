BİNGÖL'DE 6 MİLYON KÖK HİNT KENEVİRİ İLE 404 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma tarafından terörün finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda, 6 milyon 391 bin 436 kök Hint keneviri ve 404 kilo esrar ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma tarafından terörün finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda, 6 milyon 391 bin 436 kök Hint keneviri ve 404 kilo esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, terörün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan operasyonel faaliyetler kapsamında, Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda 6 milyon 391 bin 436 kök Hint keneviri, 404 kilogram esrar ve 7 bin 100 metre sulama hortumu ele geçirildiği belirtildi. (DHA)