Bingöl'de bölücü terör örgütü tarafından kırsal alanlara mutfak tüpü ve zeytin tenekesinin içine yerleştirilen EYP'ler, jandarma ekiplerince ele geçirilip imha edildi.

Bingöl'de 55 kilogram ağırlığında EYP imha edildi

BİNGÖL - Bingöl'de bölücü terör örgütü tarafından kırsal alanlara mutfak tüpü ve zeytin tenekesinin içine yerleştirilen EYP'ler, jandarma ekiplerince ele geçirilip imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde muhtemel sığınak/barınakları ve mevzileri tespit etmek ve imha etmek maksadıyla, Yayladere ilçesi kırsalında icra edilen arama/tarama faaliyetinde; büyük mutfak tüpü içerisine yerleştirilmiş yaklaşık 50 kilo ağırlığında komutalı EYP, mevzi içerisinde zeytin tenekesinin içine yerleştirilmiş basma düzenekli yaklaşık 5 kilo ağırlığında EYP tespit edilmiştir. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı PAMİT tarafından bulgular toplanılarak yerinde imha edilmiştir" denildi.