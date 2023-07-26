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Bingöl'de 5 Bin 227 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

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Bingöl'de jandarma tarafından yapılan operasyonda, 5 tarla içerisinde toplamda 5 bin 227 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Genç ilçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında 5 tarla içerisinde toplam 5 bin 227 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda imha edilerek gerekli adli işlemlere başlanılmıştır.

Bingöl'de jandarma tarafından yapılan operasyonda, 5 tarla içerisinde toplamda 5 bin 227 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Genç ilçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında 5 tarla içerisinde toplam 5 bin 227 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda imha edilerek gerekli adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Kenevir Bingöl Güncel Haberler

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