Bingöl'de 5 Bin 162 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 bin 162 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretiyle yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Karlıova ilçesi Hasanova köyü ve Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 bin 162 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretiyle yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, Karlıova ilçesi Hasanova köyü ve Genç ilçesi kırsalında toplam 5 bin 162 kök Hint keneviri ele geçirildi.