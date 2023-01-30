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Bingöl'de 47 köy yolu, kardan kapalı

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Bingöl'de 47 köy yolu, kardan kapalı

BİNGÖL'de kar yağışı etkili olurken, 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİNGÖL'de kar yağışı etkili olurken, 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Merkeze bağlı 11, ilçelerden Adaklı'da 9, Genç'te 11, Karlıova'da 7 ve Solhan'da 9 olmak üzere toplam 47 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce köy yollarının yeniden açılması için 110 personelle çalışmalar sürdürülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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