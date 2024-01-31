Bingöl'de 46 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

Bingöl'de, İl Emniyet Müdürlüğünce ocak ayında yapılan çalışmalarda hırsızlık yaptığı iddia edilen 46 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 1-29 Ocak tarihlerinde yaptığı çalışmaları paylaştı.

Çalışmalarda, 46 hırsızlık şüphelisi ile aranması olan 47 kişiyi gözaltına alan ekipler, kesinleşmiş hapis cezası olan 6 hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.

Ekipler, ayrıca 3 bin 780 kişi ile 2 bin 140 aracının sorgulamasını yaptı ve 105,7 gram uyuşturucu, çalıntı araç, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kesici alet ile 117 fişek ele geçirdi.