Bingöl'de 45 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 45 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, yaptığı aramada 2 çuval içerisinde 45 kilogram toz esrar buldu.