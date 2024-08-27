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Bingöl'de 428 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından üç farklı noktada toplam 428 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 428 kök Hint keneviri ele geçilirdi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti ile yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda üç farklı noktada toplam 428 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

3-sayfa Genç Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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