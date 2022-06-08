Bingöl'de 407 kilo esrar ele geçirildi - Haberler

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Bingöl'de 407 kilo esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bingöl'de 407 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde yol kenarına gizlenmiş vaziyette 20 çuval içinde 407 kilo esrar ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde yol kenarına gizlenmiş vaziyette 20 çuval içinde 407 kilo esrar ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç İlçesi kırsalında icra edilen operasyonda yol kenarına gizlenmiş vaziyette 20 çuval içerisinde 407 kg toz esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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