Bingöl'de 4 Şüpheli Yakalandı, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Bingöl'de haklarında arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelen olaylara daha etkin ve hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi, olay sonrası fail veya faillerin yakalanması amacıyla Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, 2? ruhsatsız tabanca, 2?3 fişek, 4 ruhsatsız tüfek, kuru sıkı tabanca, bıçak, 223 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 122 gram kokain ve 9 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Ekiplerce yürütülen çalışmada, cezaevinden firar ettiği belirlenen 1 kişi, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 1 hükümlü ile arama kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı.