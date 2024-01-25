Bingöl'de 4 firari hükümlü yakalandı

Bingöl'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 4 hükümlünün yerini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 4 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.