Bingöl'de 4 firari hükümlü yakalandı
Bingöl'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Bingöl'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 4 hükümlünün yerini tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 4 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.