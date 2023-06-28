Bingöl'de 4 farklı suçtan aranan zanlı çatı arasında yakalandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde, 4 farklı suçtan aranan zanlı saklandığı çatı arasında yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, zanlının çatı arasında saklandığı belirlendi ve gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve mermiler ele geçirildi.