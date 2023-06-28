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Bingöl'de 4 farklı suçtan aranan zanlı çatı arasında yakalandı

Bingöl'de 4 farklı suçtan aranan zanlı çatı arasında yakalandı

Güncel Haberler

Bingöl'ün Genç ilçesinde, 4 farklı suçtan aranan zanlı saklandığı çatı arasında yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, zanlının çatı arasında saklandığı belirlendi ve gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve mermiler ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde, 4 farklı suçtan aranan zanlı saklandığı çatı arasında yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" gibi 4 ayrı suçtan aranan R.O'nun adresini tespit etti.

Söz konusu adrese giden ekipler, R.O'yu çatı arasında saklanırken yakaladı.

Evdeki aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 14 mermi ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

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