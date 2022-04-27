BİNGÖL'DE 4 FARKLI NOKTADA DÜDÜKLÜ TENCERE İÇERİSİNDE EYP ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

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BİNGÖL'DE 4 FARKLI NOKTADA DÜDÜKLÜ TENCERE İÇERİSİNDE EYP ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında mayın arama köpeğiyle yapılan aramada, 4 ayrı noktada toprağa gömülü düdüklü tencere içerisine yerleştirilmiş toplam 80 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında mayın arama köpeğiyle yapılan aramada, 4 ayrı noktada toprağa gömülü düdüklü tencere içerisine yerleştirilmiş toplam 80 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında 25 Nisan'da terör örgütü PKK'ya yönelik mayın arama köpeğinin de katıldığı arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Köpeğin tepki verdiği 4 farklı noktada yapılan kazıda düdüklü tencere içerisine yerleştirilmiş toplam 80 kilo EYP ele geçirildi. EYP'ler, kontrollü şekilde imha edildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Terör, Nisan, Mayın, Güncel, Haberler

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