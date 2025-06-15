Bingöl'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 00.03'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, depremin derinliği 6,99 kilometre olarak belirlendi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 00.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Genç ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel