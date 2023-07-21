Bingöl'de 4 Bin Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 5 farklı noktada bulunan tarla içerisinde 4 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyon sonucunda ayrıca 390 metre sulama hortumu da ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 5 farklı noktada bulunan tarla içerisinde 4 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ile mücadele amacıyla Narkotik ve Tespit Değerlendirme Planı çerçevesinde, Genç ilçesi kırsalında icra edilen istihbari çalışmalar neticesinde 5 farklı noktada bulunan tarla içerisinde toplam 4 bin 5 kök kenevir bitkisi, 390 metre sulama hortumu ele geçirilmiş olup, cumhuriyet savcısının talimatları ile adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL